شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بندوة تكريمها: المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي وأحب تقديم قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة تكريم النجمة سوسن بدر، خلال فاعليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان مازن الغرباوي ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، وحضر الندوة كلا من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست ، والدكتور سيد خاطر ، والفنانة أمل الدباس .

وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، واسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .

ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي البوم في مهرجان مسرح ودولي.

وتابعت المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي ، تتفاعل مع الجمهور في وقتها ، في المسرح لحظة النجاح والألم والفرح تكون في وقتها ، وأخر عروضي كانت ٢٠١٣ وأنا بصدد تقديم تجربة جديدة ستكون عظيمة ، وعن الشخصية التي تود تقديمها علي المسرح قالت ، لأن إهتمامي الاصلي بنون النسوة وأهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة فأي عمل له علاقة بشخصية نسائية سيكون مهم بالنسبة لي .