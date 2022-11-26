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شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بندوة تكريمها: المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي وأحب تقديم قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر
وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، واسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .
ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي البوم في مهرجان مسرح ودولي.
وتابعت المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي ، تتفاعل مع الجمهور في وقتها ، في المسرح لحظة النجاح والألم والفرح تكون في وقتها ، وأخر عروضي كانت ٢٠١٣ وأنا بصدد تقديم تجربة جديدة ستكون عظيمة ، وعن الشخصية التي تود تقديمها علي المسرح قالت ، لأن إهتمامي الاصلي بنون النسوة وأهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة فأي عمل له علاقة بشخصية نسائية سيكون مهم بالنسبة لي .
سوسن بدر فى المؤتمر
سوسن بدر