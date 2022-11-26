ليلى أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بنحافتها الزائدة.. وإنتقادات لاذعة بسبب إطلالتها.. شاهدوا كيف بدت؟

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الـ «إنستجرام» صوره من أحدث ظهور لها.

تألقت ليلى بفستان أنيق من اللون الأخضر كشف عن جمالها وأناقتها، وكان لافت للانتباه رشاقتها وفقدانها الكثير من الوزن.

إطلالة ليلى زاهر :

وظهرت الفنانة الشابة ليلى زاهر في تلك الصور بفستان من اللون الأخضر، مع تسريحة شعر مميزة أبرازت جمال ملامحها، كما أعتمدت مكياج قوي باللون النيود والذي يشار أنها أعتمدته مؤخرًا في أكثر من إطلالة.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “بحبك لولتي، ياربي على القمر ده، ماشاء الله، رائعة، جميلة، بموت فيكي، أحلى لولي، قمر ماشاء الله، أجمل واحدة كده كده”.

بينما انتقد بعض الجمهور إطلالة ليلى، وجاءت التعليقات كالتالي: “مكبرين نفسكم بالعافية، طالعة أكبر من عمرها، خسيتي أوي”.

ليلى زاهر: صعب أقول على نفسي ممثلة شاطرة وبابا غول تمثيل

وقالت ليلى أحمد زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية: “صعب أقول على نفسي ممثلة شاطرة، وأنا لا أحب أن أشاهد أعمالي، ولكني راضية عما وصلت له، وطمعانة أحقق المزيد، ومازال لدي الكثير والأفضل مما قدمته في السينما”.

وعن طريقة تعاملها مع زملائها في مواقع التصوير، قالت: “لست غريبة عن اللوكيشنات، فمنذ صغري وأنا أتردد عليها، لكنني أشعر بالخوف والقلق مع كل عمل جديد، لكن بالمجمل أكون سعيدة وأبحث عن أصحاب الطاقات الإيجابية للعمل معهم”.

أما عن رأيها بوالدها الفنان أحمد زاهر، فوصفته بـ”غول تمثيل”، موضحة: “ليس لأنه والدي، فهو يستطيع تقديم مختلف الأدوار، وأتمنى أن يشاهده الناس في عمل كوميدي، لأن دمه خفيف جدًا”.

ليلى أحمد زاهر تستعد لطرح أغنية جديدة :

من ناحية أخرى، كانت ليلى أحمد زاهر قد حلت ضيفة مؤخرًا على برنامج تفاعلكم، المذاع على قناة العربية، وتحدثت عن مشاريعها الفنية الجديدة، واتجاهها للغناء في الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت ليلى: “خسرت الكثير من وزني بسبب التصوير، لأنني كنت أواصل تصوير أعمالي يوميًا لساعات طويلة، وكنت أنسى تناول الطعام أو أكتفي بوجبة واحدة في اليوم”.

وأكدت ليلى انها تحب الغناء، وتتمنى أن تستطيع الجمع بينه وبين التمثيل في نفس الوقت، منوهة بأنها تستعد لطرح “أغنية دراما” خلال الفترة القادمة، وهي من كلمات محمد حسن، ألحان وتوزيع إسلام زكي.

ليلى زاهر ومسلسل في بيتنا روبوت :

وأوضحت: “هشام جمال هو من شجعني على خوض تجربة الغناء من خلال تتر مسلسل في بيتنا روبوت، كما أنني أحب الاستعراضات الموسيقية والرقص، ونفسي أبقى زي شريهان، لأنني تربيت على مسرحياتها وأعمالها الفنية وأحبها كثيرًا”.

الجدير بالذكر أن ليلي أحمد زاهر شاركت في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي.

وتدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

جدير بالذكر أن ليلى زاهر تشارك في بطولة “فيلم مطرح مطروح” للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

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