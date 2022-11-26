ابنتي عبلة كامل “التوأم” تزوجتا من رجال أجانب بعد إشهار إسلامهما… شاهدوا جمالهما اللافت ووسامة أزواجهما – بالصور!

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تصدرت إبنتي الفنانة عبلة كامل ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات والدهما عنهما وعن أزواجهما الأجانب.

وظلت الحياة الأسرية للفنانة عبلة كامل فيما يخص الأبناء بعيدة عن الأضواء لعقود لحين تداول صور لبناتها وأيضًا من خلال حديث الفنان أحمد كمال والدهما عنهما قبل ساعات في الإعلام.

زينب ابنة عبلة كامل :

واتضح أن زينب أحمد كمال ابنه عبلة كامل متزوجة من رجل يحمل الجنسية الإنجليزية، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته.

زينب إبنة عبلة كامل

تعمل زينب مع زوجها الانجليزي في مجال علم التاروت والنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى “زهرة” وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية.

ابنة عبلة كامل، زينب كمال، متزوجة من أجنبي، وتظهر معه بالعديد من اللقطات الرومانسية عبر حسابها على فيسبوك

لدى زينب كمال ابنة وحيدة من زوجها الأجنبي وتظهر حفيدة عبلة كامل بملامح تشبه فيها والدها

فاطمة ابنة عبلة كامل :

أما فاطمة فتعمل خبيرة تغذية تكاملية ومدربة صحة، بعد تخرجها من معهد التغذية التكاملية في مدينة نيويورك الأمريكية، وهي متزوجة من شخص يحمل الجنسية البولندية -بحسب تصريحات والدها-، وظهر زوجها مؤخرًا في صورة مع الفنانة عبلة كامل حيث كان يستقبلها في المطار عند عودتها من أداء مناسك العمرة

اما الإبنة الثانية لعبلة كامل، فتعرف عن نفسها بأنها اخصائية تغذية

الجدير بالذكر أن زينب وفاطمة بنات عبلة كامل من زوجها أحمد كمال تفضلان الابتعاد عن السوشيال ميديا والإعلام، وتسيران على خطى والدتهما في الاستمتاع بحياتهما الخاصة على طريقتهم.

آخر ظهور لعبلة كامل مع زوج إبنتها أثناء رجوعها من أداء مناسك العمرة

تصريحات زوج عبلة كامل عن زواج بناتهما: فاطمة وزينب

قال الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل:”أصبحت جدا لبنت وولد، وبناتي الاتنين متجوزين من أجانب وده كان اختيارهم، بنتي زينب الكبيرة متجوزة من إنجليزي، وفاطمة متجوز من بولندي”.

وتابع خلال لقائه بـ “برنامج الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”: “أنا وعبلة كامل متدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج، ووافقت علي زواجهم من أجانب لأن الاتنين اللي اتجوزوهم أشهروا إسلامهم عن قناعة”.

وأوضح: “زواج بناتنا تم بدون شبكة ومهر وقائمة منقولات، والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية أرز وسمك، وعبلة كامل اللى اشرفت علي الأكل، وأزواج بناتي كويسين جدا وبتكلم معاهم وهما اصحابي واذكياء ودماغهم كويسة وحياتهم بسيطة وشخصيات لذيذة”.

طليق عبلة كامل يكشف عن استعدادها للعودة إلى التمثيل ولكن بهذا الشرط

من ناحية أخرى، نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل أخبار إعتزال الفنانة القديرة، كاشفًا عن استعدادها للعودة إلى الأعمال الفنية بعد غياب ثلاث سنوات.

وقال كمال خلال تصريحات صحافية إن الفنانة عبلة كاملة مستعدة للعودة إلى العمل ولكن بشرط واحد وهو انتهاء جائحة كورونا بشكل كامل في مصر.

وأوضح أحمد كمال أن كامل ما زال لديها الكثير لتقدّمه إلى جمهورها، ولا تفكر في الاعتزال أبدًا، مضيفًا أنها تتمتع بصحة جيدة وسط أولادها وأحفادها في الفترة الحالية.

وأخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل “سلسال الدم” الذي عُرض بجزئه الأخير في عام 2018، وكان من بطولة كل من: رياض الخولي، أحمد سعيد عبد الغني، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، وإخراج مصطفى الشال.

يُشار إلى أن عبلة كامل هي واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، حيث قدّمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتلفزيون، بمشاركة الكثير من النجوم الكبار أمثال يحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي وليلى علوي…، وكان أبرزها “وجهة نظر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “هيستريا”، وغيرها الكثير.

الخليج 365

الخليج 365