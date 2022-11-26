شكرا لقرائتكم خبر عن مريم وزينة عامر منيب تحييان ذكرى وفاة والدهما: "11 سنة امتى وإزاى؟".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت مريم عامر منيب، الذكرى الحادية عشر لوفاة والدها المطرب والفنان الراحل عامر منيب، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر من العام 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشرت مريم، صورة لها مع والدها خلال فترة طفولتها ومعهما أفراد الأسرة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "السبت 26.11.2011.. 11 سنة؟ أشعر وكأنه بالأمس في كل مرة أتذكر فيها هذا اليوم.. 11 سنة؟ امتي و ازاي؟".



مريم منيب

كما نشرت الابنة الأخرى زينة، صورة لها مع والدها الراحل، صحبتها بتعليق: "11 عاما في السماء يا ملاكي".





ويتزامن اليوم السبت مع ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذى تمتع بحب زملائه بصورة كبيرة مثلما تظهر تصريحاتهم تجاهه منذ رحيله وإلى الآن، بعد وفاته، ونجح عامر منيب طوال مشواره الفنى فى تقديم أغانى كثيرة تعيش إلى وقتنا هذا ويحبها جمهوره حتى الآن، مثل "نفسى أقولك"، وأغنية "جيت على بالى"، وأغنية "أحلى حكاية"، وأغنية "كلام" وغيرها من الأغانى.



عامر منيب مع بناته وأفراد العائلة

بداية دخول عامر منيب المجال الفنى والغناء تحديدًا، جاءت بالصدفة خاصة عندما كان يتناول السحور مع أصدقائه بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر، وتصادف وجود كبار الفنانين فى هذه السهرة وفى نفس الفندق مثل محمود ياسين، وزوجته شهيرة، ونور الشريف، وزوجته بوسى، بالإضافة إلى الفنان فاروق الفيشاوى، والموسيقار حلمى بكر.