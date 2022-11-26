شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تؤازر أنغام فى مرضها: سلامتك وربنا يحميكى.. بحبك من كل قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساندت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها وزميلتها المطربة أنغام، التى ترقد حاليا في المستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرا، داعية لها بالشفاء العاجل وأن يعطيها الله الصحة والعافية والاستمتاع دائما بفنها الراقى وصوتها الرائع.

ونشرت إلهام صورة مع أنغام، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "صديقتى الغالية الفنانة الجميلة أنغام، ألف سلامة حبيبتي وربنا يعطيكى الصحة ويحميكى من كل شر ونستمتع دايماً بفنك الراقي وصوتك الرائع، بحبك من كل قلبى وبتمنى لك كل الخير".



إلهام شاهين وأنغام

وسبق وطمأن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، الجمهور، على تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنغام اليوم أفضل من أمس، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله".



إلهام شاهين

ولفت إلى أن أنغام الآن في المستشفى، وتحتاج إلى يومين راحة في المستشفى، مردفا: "الطاقم الطبي حبوا تكون موجودة في المستشفى"، وأكد أن أنغام لا تعاني من أي شيء آخر بخلاف انسداد معوي، الذي بدأ يتحسن.

وكان الدكتور وائل غفير، كشف أن أنغام أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة فى البطن، ودخلت للمستشفى فى حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قىء مستمر، وأضاف أنه تم إجراء أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء وأدى لانسداد معوى وتم تركيب أنبوب للمعدة وهناك تحسن، وأشار إلى أن الالتصاقات جزء من أى عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية جدًا.