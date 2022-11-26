شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح فيديو كليب أحدث أغانيه "بيتكلم عليا".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سلطان الطرب المطرب الكبير جورج وسوف لطرح أحدث أغانيه التي تأتي بعنوان "بيتكلم عليا"، والتي صورها على طريقة "الفيديو كليب" اليوم الساعة الخامسة، عبر موقع "اليوتيوب".

وروج للأغنية من خلال نشره البرومو الخاص بها عبر حسايه على "انستجرام"، معلقا عليها: " ترقبوا أغنية بيتكلم عليا الساعة 5 مساء".

وتألق سلطان الطرب أبو وديع، المطرب جورج وسوف أمس خلال حفله في مدينة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه ومحبينه وقدم أبو وديع خلال الحفل الكثير من الأغاني التي ارتبط بها المصرين مثل بياعين الهوا، مافيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب ،سلف ودين، صابر وراضي وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصرين.

ووجه وسوف كلمه لمصر من خلال حفلته حيث قال " المختصر المفيد مصر أم الدنيا وأمي " ومن ثم أكمل غنائه.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.