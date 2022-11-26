أحمد سعد يخضع لجراحة تجميلية جديدة

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - شارك الدكتور نادر صعب أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” للفنان أحمد سعد، كشف من خلال عن إجراء الأخير لجراحة تجميلية جديدة .

حيث ظهر الدكتور نادر صعب في الفيديو وهو يقوم بحقن وجه أحمد سعد ب “البوتوكس”، كما قام بتحديد منطقة الذقن له .

وكان قد أجرى “سعد” مؤخرا جراحة تجميلية في الوجه وبدل شكل عظام الفك السفلي والذقن، ليتحول من الدائري إلى خط مستقيم، وظهر تغير واضح في وجهه في الفترة الأخيرة .