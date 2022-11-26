الصور الأولى من خطوبة رنا رئيس تمت في أجواء عائلية.. وجمال فستانها وعريسها يخطفان الأنظار!.. شاهد

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطوبتها خلال الساعات الاخيرة من أمس ، وذلك فى حفل أقتصر على الأهل والأصدقاء فقط .

وظهرت رنا رئيس بفستان أبيض انيق ، حاز على إعجاب المتابعين، بعدما نشر صور عبر خاصية الاستوري على صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وتأتي الخطوبة بعدما تصدرت الفنانة رنا رئيس مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخرًا، وذلك على هامش حلولها ضيفة على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، والذى شهد مفاجأة سارة لها ولمتابعيها، بعدما تمت خطبتها خلال حلوها ضيفة بالبرنامج.

تفاصيل خطوبة رنا رئيس :

وكشفت منى الشاذلى وقتها كواليس ذلك بتأكيدها أنه خلال التحضير للحلقة، أكدت رنا أنها على وشك إعلان خبر خطوبتها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، وبمساعدة شقيقتها وبعد الحصول على إذن والدتها ووالدة العريس، طلب الأخير عمل مفاجأة لها فى الاستوديو وطلب خطبتها أمام الملايين من مشاهدي البرنامج.

وهو ما تم في جو من المرح والسعادة سيطر على رنا رئيس وخطيبها وأصدقائهما الذين حضروا مع العريس خصيصًا للاحتفال بالخطوبة داخل الاستوديو.

أيضًا شهدت الحلقة تصريحات من رنا رئيس قالت فيها إنها شاهدت الإعلامية منى الشاذلي في أحد الأفراح، فتوجهت إليها وقالت لها، إنها في يوم من الأيام سوف تظهر معها بالبرنامج، موضحة أنها لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وشاركت في دور أو اثنين فقط.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

من هو خطيب رنا رئيس؟

خطيب رنا رئيس هو شاب مصري يدعى “يسري” علي وهو في الثلاثينات من عمره، وهو شاب من خارج الوسط الفني، ولقد جمعته بالفنانة رنا رئيس علاقة حب منذ أن كانت في المرحلة الثانوية، ولقد مر كل منهما بالعديد من الصعوبات والمشاكل، وقرر يسري الاعتماد على نفسه من أجل أن يرتبط بالفنانة رنا رئيس.

آخر أعمال رنا رئيس :

الجدير بالذكر أن رنا الرئيس تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” الذي تم عرض جزئه الاول بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

شارك البطولة عدد من النجوم ومنهم ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنه اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

شاركت رنا الرئيس أيضًا مؤخرًا في “فيلم فارس” شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

تدور أحداث فيلم فارس في إطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

رنا رئيس تتعاون مع علي ربيع :

وكانت قد انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس لمسلسل “نصي التاني” بطولة الفنانة على ربيع والذى يعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب لمدة عام واحد، منذ مسلسل “أحسن أب”، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل “نصي التاني” استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

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