“قميص شفاف” .. انتقادات لويجز بسبب إطلالته في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أثار مغني الراب ويجز حالة من الجدل والانتقادات ضده في الساعات القليلة الماضية بعد ظهور بإطلالة غريبة في الحفل الذي أحياه لصالح إحدى العلامات العالمية بدبي .

فظهر ويجز في صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير مرتديا قميصا شفاف من الشيفون باللون الأسود .

ولاقت إطلالة ويجز استياءا وانتقادات من جانب بعض المتابعين، فجاءت بعض التعليقات مثل: “هاي إطلالة ولا قلة قيمة لنفسه” و “تحت الصفر” و “شو هاد المسخرة اللي عاملها بنفسك” .