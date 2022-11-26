“قميص شفاف” .. انتقادات لويجز بسبب إطلالته في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أثار مغني الراب ويجز حالة من الجدل والانتقادات ضده في الساعات القليلة الماضية بعد ظهور بإطلالة غريبة في الحفل الذي أحياه لصالح إحدى العلامات العالمية بدبي .
فظهر ويجز في صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير مرتديا قميصا شفاف من الشيفون باللون الأسود .
ولاقت إطلالة ويجز استياءا وانتقادات من جانب بعض المتابعين، فجاءت بعض التعليقات مثل: “هاي إطلالة ولا قلة قيمة لنفسه” و “تحت الصفر” و “شو هاد المسخرة اللي عاملها بنفسك” .
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