تسريب صور صادمة لـ منة شلبي بعد القبض عليها في المطار بتهمة حيازة مخدرات!

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - ظهرت الفنانة المصرية منة شلبي في إحدى الصور المسربة، والتي أشيع أنها التقطت قبل ترحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق معها في قضية حيازتها المواد المخدرة.

وبدت الفنانة منة شلبي في الصورة جالسة أمام مكتب شرطة المطار متخفية بها ومرتدية نظارة حتى لا يتعرف عليها أحد.

بعد أنباء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي لاتهامها بحيازة المواد المخدرة، أكد دفاع الفنانة منة شلبي أنه يعد مذكرة الدفاع عنها وسيدفع بعد توافر أركان الحرز والحيازة أمام جهات التحقيق، وهي على علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وأن ما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِّرًا صريحًا.

رجال الشرطة الذين ضبطوا منة شلبي



إلقاء القبض على منة شلبي بتهمة حيازة المواد المخدرة

وكان قد تم إلقاء القبض على منة شلبي في مطار القاهرة وبحوزتها 12 كيس ماريجوانا، وذلك في أثناء تفتيش حقائبها، عقب قدومها من ولاية نيويورك الأمريكية.

ظهرت منة في الصورة وتلف نفسها ببطانية وترتدي كمامة ونظارة شمس

وكشفت التحقيقات أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسئولة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

جواز سفر منة شلبي ومضبوطاتها

ومن هذه المضبوطات جواز سفر منة شلبي، و12 كيسًا يشتبه في كونها مواد مخدرة من مادة الماريجوانا، وجرى عرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها من عها.

ولم تخضع «شلبي» لأية تحقيقات داخل مطار القاهرة، وفق مصادر مسؤولة، وجارِ عرضها على النيابة العامة بعد تحرير رجال الجمارك مذكرة بالواقعة، وتفاصيل الأحراز التي تضمنت 12 كيسًا يرجح أن بها ماريجوانا وحلوى وأصناف أخرى محشوة بالماريجوانا.

بيان نقابة المهن التمثيلية :

من ناحيتها، أعربت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أسفها لتداول بالأخبار والوقائع التى تنال من منة شلبي والنقابة والتى تستبق تحقيقات النيابة العامة، وتمثل خرقا لكل الضمانات التى كفلها القانون لأى شخص طبيعى يقف أمام القضاء بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبى تنطوى على بياناتها الشخصية – بحسب بيان النقابة .

وأضافت: إن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أائها وع الخوض فى أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى والجميع انتظار واحترام التحقيقات.

وتابعت: تهيب النقابة بالجميع التحلى بقوانين الإنسانية التى تسمو فوق أى قانون، وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصرى وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات.

بيان النيابة العامة وإخلاء سبيل منة :

من ناحيتها أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل منة شلبي بعد استجوابها، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر الجمعة، بضبط منة شلبي، بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات كية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات وية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها ، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة ال بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.. وجارٍ استكمال التحقيقات.

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