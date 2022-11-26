شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لأنغام في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة دعم إلى الفنانة أنغام عقب مرور الأخيرة بأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، متمنية لها الشفاء العاجل .
نشرت شيرين عبد الوهاب صورة لأنغام عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها ومساندتها لها .
فكتبت شيرين: “ألف سلامة عليكي يا أختي يا غالية، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة لجمهورك اللي بيحبك، وكلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة، وربنا معاكي إن شاء الله” .
وجاء إدارة أعمال أنغام قد أصدرت مؤخرا بيانا للإعلان عن أزمتها الصحية جاء فيه: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن” .
تابع حول تأجيل أنغام لحفلاتها في الفترة الحالية: “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول” .
واختتم البيان: “نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها .. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل
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