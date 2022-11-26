نقابة المهن السينمائية تنعي المنتج وجيه الليثي: أحد صناع السينما

القاهرة - سامية سيد - تنعي نقابة المهن السينمائية برئاسة الدكتور مسعد فودة المنتج القدير وجيه الليثي أحد صناع السينما .

وكان رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت المنتج السينمائي الكبير وجيه الليثي، شقيق المنتج ممدوح الليثي نائب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ونقيب السينمائين الأسبق، وعم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاه العصر اليوم السبت بمسجد مصطفي محمود، والعزاء غدا بمسجد الحامدية الشاذلية .

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم المنتج والموزع وجيه الليثي في فعاليات الدورة الـ 38 والتي أقيمت في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الماضى وهي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

ويشار إلى أن المنتج والموزع وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام 1944، وتخرج من كلية التجارة عام 1967، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي.

وبدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الاعمال السينمائية وهم حوالي ٦٠ عملا سينمائيا، أبرزهم "عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد والعتبة جزاز".

وكانت آخر أعماله إنتاج مشترك مع شركة صوت القاهرة خلال مسلسل "سلالة عابد المنشاوي".