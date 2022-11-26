شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يوقع بروتوكولين للتعاون مع "ابيار" بالهند و"جايا" بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال دورته السابعة بروتوكولين للتعاون مع مهرجان" ابيار " بالهند متمثلا في فيدا فانرسي رئيس المهرجان ، وبين جمعية " جايا " بكرواتيا متمثلة في السيد فارس منجي .

بدأ الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر الذي أدار اللقاء كلمته بالترحيب بالحضور موضحا أن أهم ما يميز مهرجان شرم الشيخ الدولي هو التعاون والتواصل بين المهرجانات والمؤسسات المسرحية والدولية مشيرا إلى أهم البروتكولات التى وقعهامهرجان شرم الشيخ منذ دورته الأولي وحتى الآن بدأت منذ الدورة الأولي ، حيث تم توقيع ثلاثة بروتكولات مع ثلاث مهرجانات دولية وهم المهرجان الأكاديمي بالكويت ومهرجان المسرح بعمان ومهرجان كلية الفنون الجميلة ، وخلال الدورة الثانية توقيع ثلاث بروتكولات دولية مع ثلاث مهرجانات( روسيا ، فرنسا ، اسبانيا) وفي الدورة الثالثة توقيع ثلاث بروتكولات مع ثلاثة مهرجانات ومؤسسات دولية منها (ألمانيا وفرنسا )، وفي الدورة الرابعة توقيع ثلاثة بروتكولات دولية مع فرنسا والسودان والعراق ، وفي الدورة الخامسة توقيع بروتكول تعاون مع مهرجان كوسوفو بالعراق ، وخلال الدورة السادسة توقيع بروتكول تعاون مع دول : ( البانيا، جورجيا، اليونان ) .

رحب المخرج مازن الغرباوى رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالحضور بالحضور والمخرج السيد فيدا فانر سي ، وأوضح أن بداية معرفته بمهرجان ابيار بالهند كان من خلال بحثه فى قواعد البيانات فوجد أن مهرجان ابيار من أهم واشهر المهرجانات المسرحية مشيرا إلى انها فرصة جيدة للتعاون والتواصل مع المسرحيين والفنانين من الدول المختلفة فوجود هذا البروتوكول سيكون فرصة جيدة للتبادل الثقافي بين مصر والهند وسيتم التعاون بين مهرجان ابيار من خلال التبادل على مستوى العروض والورش.

فيما أعرب الفنان والمخرج الهندي السيد فيدا فنرسي عن سعادته بالتواجد فى مهرجان شرم الشيخ الدولي وعن توقيع هذا البروتكول الذي سيحدث امتداد وتبادل ثقافي كبير بين المهرجانين فهناك تعاون بين مصر والهند منذ عقود طويلة وهو تعاون حضارى مميز مشيرا إلى انها المرة الأولي وهي فرصة جيدة لمشاهدة العروض المصرية وخاصة أن فى دول العالم الثالث ينجذبون لمشاهدة العروض الأوربية والبروتكول فرصة حقيقة لمشاهدة العروض المسرحية.

وعن بروتوكول التعاون بين مهرجان شرم الشيخ وجمعية ( جايا ) بكرواتيا أشغر المخرج مازن الغرباوي موضحا دور المهرجان فى تطوير وتدريب واستثمار الكوادر البشرية فى مصر وخارجها وخاصة أن المهرجان على مدار دوراته يهتم بشكل كبير بالتواصل مع كل المؤسسات والهيئات موضحا انها فرصة جيدة للالتقاء بفارس مونجي مؤسس جمعية جايا ، والمهرجان يهتم أيضا بكل الفنانين خارج حدود مصر فهي حلقة وصل مهمة وجسر عبور من مهرجان شرم الشيخ الدولي مع كل الدول العربية والأجنبية .

فيما وجه فارس منجي الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ للدولي للمسرح الشبابي معربا عن سعادته بتوقيع هذا البروتكول وخاصة أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعد نقطة تحول فى حياته فقد شارك في دورته الخامسة ومن هذه المحطة بدأ يعمل بجهد ودأب شديد وكان الحافز الرئيسى له الفنان مازن الغرباوي وكذلك المخرجين ديفيد فيرمن وستيفين هوكينز فقد شجوعوه كثيرا معربا عن امنية له أن يشاهد الأوربيين الممثلين العرب ، وكشف منجي عن تفاصيل التعاون ولماذا اختار اسم " جايا " لجمعيته التي تهتم بالفنون والرياضة وسوف تقوم الجمعية خلال الفترة المقبلة بتنظيم مهرجانات وفعاليات متنوعة، وانتهي حفل توقيع البروتوكولين بتوقيع الأطراف الممثلة لكل مهرجان أو جمعية ثقافية وفنية.