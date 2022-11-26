شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. تفاصيل 4 أفلام فى مسيرة عامر منيب الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ11 على وفاة الفنان الراحل عامر منيب الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر عام 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ورغم قلة سنوات نشاطه الفني، إلا أنه خلال وقت صغير تمكن من استحواذ قلوب الجماهير.

حقق عامر منيب نجاحا كبيرا من خلال أغانيه، كما كان له قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة لدى فئة الشباب، ولكن لم يشارك سينمائيا سوى في 4 أفلام فقط خلال مشواره الفني.

سحر العيون

كان أولهم فيلم "سحر العيون"، فبعد النجاح الكبير الذي حققه كمطرب بدأت أنظار المنتجين تتجه إليه، ثم أسند إليه أول بطولة سينمائية في فيلم "سحر العيون"، بجانب نيللي كريم وحلا شيحة، والذي تم عرضه عام 2002، وحقق نجاحا كبيرا وقتها وحصد مليونين ونصف جنيه.

"سحر العيون" بطولة نيللي كريم، عامر منيب، حلا شيحة، محمد لطفي، حسن حسني، سامي العدل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من سيناريو وحوار: نهى العمروسي، وإخراج: فخر الدين نجيدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تأثير الدجل والشعوذة في حياة مخرج إعلانات وتأثيره على علاقته الخاصة وعمله، وذلك من خلال الفتاة "كابر" التي تعشق المكوجي "بخة" والفتاة "ساسو" التي تعشق كريم مخرج الإعلانات، ويلجآن إلى السحر للإيقاع بحبيبيهما، ولكن ينعكس فعل السحر لتقع كابر في غرام كريم وتقع ساسو في غرام بخة وتتوالى الأحداث.

كيمو وأنتيمو

وفي عام 2004 شارك عامر منيب في فيلم "كيمو وأنتيمو" بطولة مي عز الدين ووحيد سيف وطارق عبد العزيز وإيناس النجار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد البيه وإخراج حامد سعيد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي غنائي حول صديقين أحدهما مطرب والآخر ملحن ويسعيان نحو الشهرة، وبالفعل يتمكن الملحن من إيجاد فرصة بالصدفة، فيما يحاول المطرب البحث عن فرص جديدة.

الغواص

وفي العام التالي قدم "منيب" فيلم الغواص وشاركه بطولته داليا البحيري وحسن حسني وسامي العدل، يوسف داوود، وهو من تأليف عبد الفتاح البلتاجي وإخراج فخر الدين نجيدة.

يدور الفيلم في إطار درامي اجتماعي حول بطل رياضي شهير متزوج من سيدة أعمال وتحدث بينهما العديد من الخلافات، فيحاول التخلي عن طموحاته من أجل الحفاظ على استقرار أسرته، وبعد انفصالهما يعود إلى عمله.

كامل الأوصاف

وكان من أخر التجارب السينمائية التي قدمها فيلم "كامل الأوصاف" الذي جمعه بالفنانة حلا شيحة للمرة الثانية، وشاركهم بطولته كل من: غانم ورجاء الجداوي وحسن حسني وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري، وتم عرض الفيلم عام 2006.

أول بطولة لحلا شيحة بالحجاب، تدور أحداث الفيلم حول مهندس كمبيوتر عاش في إيطاليا سنوات طويلة وعندما عاد إلى مصر بدأ يعاني بسبب العادات والتقاليد المختلفة وتتغير حياته عندما يلتقي فتاة محجبة تعلمه القيم ويقع في حبها.