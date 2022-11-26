شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون بذكرى وفاة عامر منيب وصباح: موتى عرفناهم أحياء واستمتعنا بفنهم فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيمون، ذكرى وفاة النجم عامر منيب والشحروة صباح، التى توافق اليوم السبت، مشيرة إلى أنه علينا أن نتذكرهم وأنهم موتى عرفناهم أحياء واستمتعنا معاهم في الحياة والفن

وقالت سيمون، عبر حسابها على تويتر: "النهاردة الذكرى السنوية لفراق عامر منيب.. لو لسه فاكره بالخير ادعيله بالرحمة والمغفرة لأنه اكيد ان شاء الله في مكان أحسن بكتير"، مضيفة: "اللهم كما رويت الارض بالمطر، اروي قبور موتانا بسحائب مغفرتك ورحمتك واجعل لهم في كل قطرة مطر راحة و رحمة و مغفرة.. يارب".

وأضافت في تغريدة أخرى: "علينا أن نتذكر.. موتى عرفناهم أحياء واستمتعنا معاهم في الحياة والفن، كان ليا شرف لقاءها وسافرنا سويا الي لبنان الغالية وعزمتني كمان وضحكنا منتهي الجمال والتواضع اكتر فنانة قاومت الحزن والمرض وأحبت الحياة بعدما أعطت كل عمرها لفنها، وسكتت الشحرورة وصوتها الصداح.. الله يرحمها".





ويتزامن اليوم السبت مع ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذى تمتع بحب زملائه بصورة كبيرة مثلما تظهر تصريحاتهم تجاهه منذ رحيله وإلى الآن، بعد وفاته، ونجح عامر منيب طوال مشواره الفنى فى تقديم أغانى كثيرة تعيش إلى وقتنا هذا ويحبها جمهوره حتى الآن، مثل "نفسى أقولك"، وأغنية "جيت على بالى"، وأغنية "أحلى حكاية"، وأغنية "كلام" وغيرها من الأغانى.

بداية دخول عامر منيب المجال الفنى والغناء تحديدًا، جاءت بالصدفة خاصة عندما كان يتناول السحور مع أصدقائه بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر، وتصادف وجود كبار الفنانين فى هذه السهرة وفى نفس الفندق مثل محمود ياسين، وزوجته شهيرة، ونور الشريف، وزوجته بوسى، بالإضافة إلى الفنان فاروق الفيشاوى، والموسيقار حلمى بكر.