شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتألق بإطلالة ملكية راقية.. وتواصل تصوير مسلسل "حكايات الماميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة دينا فؤاد، بإطلالة ملكية راقية في سيشن جديد ، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديو"انستجرام" مجموعة جديدة من الصور، لاقت إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وحرصت دينا فؤاد على المزج فى إطلالتها بين الأناقة اللا متناهية والشياكة الملكية لتظهر بفستان راقي بقصة مميزة ولون رائع يتناسب مع لون بشرتها، واهتمت بوضع اكسسوارات ماسية لتظهر الإطلالة بمنتهي الفخامة كذلك اعتمدت النجمة مكياج وتصفيفة شعر هادئة لتبرز إطلالتها بشكل ناعم وراقي.

من جهة أخرى تعيش النجمة دينا فؤاد حالة من النشاط الفنى، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد "حكايات الماميز" مع خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسع عند الجمهور.