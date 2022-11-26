شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد بوسي.. قصة حبها لـ نور الشريف لأكثر من 30 عاما وسبب رفض أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الجميلة بوسى، بعيد ميلادها اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر، والتي أثرت السينما والدراما بالعديد من الأعمال المميزة خلال مشوارها الفني، فقدمت العديد من الأفلام التي تعيش في أذهان محبيها، ولا ننسى نصفها الثانى وهو الفنان نور الشريف الذى جمعته بها قصة حب استمرت اكثر من ثلاثون عاماً.

قصة حب بوسي ونور الشريف يعرفها الناس بأنها قصة عشق خالدة وإن لم تعرف ذلك فيجب عليك مشاهدة فيلم "حبيبى دائما" خاصة المشاهدة الرومانسية التى جمعتهما سويا، فلم يختلف الحب والعشق بينهما فى التمثيل عن الحقيقة، فحتى فى وقت الانفصال لم يحدث بينهما تراشق أو مشاحنات نهائيا، حتى عادا لبعضهما ليثبتوا أن الحب ينتصر فى النهاية.

قصة حب وزواج نور الشريف وبوسى

بدأت قصة الحب والإعجاب بين نور الشريف وبوسى فى سن صغير، وذلك خلال إحدى البروفات، وبالتالى ذهب نور الشريف لأهلها ليطلب يدها ولكن أهلها رفضوا ذلك رغبتا منهم فى أن تتزوج من رجل أعمال غنى حتى يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، ولكن بوسى رفضت وهددتهم بأنه ستنتحر وصممت على الزواج من نور الشريف، حتى أجبرتهم على الموافقة، وتزوجا عام 1972 ليعيشا سويا لمدة أكثر من 30 عاما من الحب والعشق وأنجبا ابنتان هما مى وسارة نور الشريف.

الانفصال والعودة

انفصل الفنان نور الشريف وبوسى فى عام 2006 واستمر الانفصال بينهما لمدة 8 سنوات، بسب خلاف لم يعلنا عن سببه نهائيا، وبسبب الحب الذى جمعهما ظلا يعيشان سويا ولكنهما ينفصلان وقت النوم، لينتصر الحب بالنهاية ويعودان مرة أخرى لبعضهما فى عام 2014، تزامنا مع خطوبة ابنتهما سارة، واصابته بمرض سرطان الرئة لتقف بجانبه وبجواره ولازمته فى رحلته العلاجية.

أفلام جمعت نور الشريف وبوسى

قدم الفنان نور الشريف مع زوجته الفنانة بوسى سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية فكان ثنائيا ناجحا أحبهما الجمهور سويا ومن بين هذه الأفلام، "حبيبى دائما"، "أخر الرجال المحترمين"، "زمن حاتم زهران"، "العاشقان"، "كروانة".