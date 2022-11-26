يسئ لنجله ولشيرين عبد الوهاب .. والد حسام حبيب يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب له

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تسجيل صوتي منسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، والذي يتحدث فيه عن نجله وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بطريقة مسيئة عقب عودتهما إلى بعضهما البعض بعد انفصالهما .

خرج حسين حبيب بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نفى من خلاله علاقته بهذا التسجيل الصوتي، محذرا بمقاضاة كل من يتداوله سواء على السوشيال ميديا أو المواقع الصحفية .

فكتب والد حسام حبيب في منشوره: “أحذر كل المواقع علي السوشيال مبديا والصحافة وكل من ينشر علي لساني تصريحات أو اخبار عني بدون إذن كتابي مني سأقدم بلاغ في النيابة عنه وسأقاضيه بتعويضات لاقبل لهم بها” .

وكانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ فترة في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة “MBC مصر” عن أنه تم عقد قرأنها يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر على الفنان حسام حبيب بحضور المقربين فقط .

وأكدت شيرين على أنها ستحرص بعد ذلك على إبقاء حياتها وأمورها الشخصية بعيدا عن العلن، وأن تركيزها سيكون في الفن وعملها .. وأشارت إلى أنها في أمان مطمئنة جمهورها ومحبيها عليها، كما قدمت لهم الشكر والامتنان على ما وجدته من دعم خلال الفترة الماضية .

فيما كشفت شيرين عبد الوهاب عن أنها ستتنازل عن الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، مقدمة للأخير الشكر على أنها عرفت من خلاله المستشفى التي تم إيداعها بها للعلاج في الأيام الماضية وتلقت بها الرعاية والاهتمام اللازم .

ومن جانبه علق الفنان حسام حبيب على عودته لشيرين مرة أخرى بأن ما حدث بينهما يحدث بين أي زوجين، مضيفا بأنهما قبل اتخاذهما لهذه الخطوة اتخذا عددا من القرارات والوعود والقواعد التي سيلتزمان بها في حياتهما لكي تكون أفضل مما سبق ويتشرف كلا منهما بالآخر