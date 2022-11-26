شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المسرح يشاهدون "آل كرامازوف" عرض افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عرض " آل كرامازوف " فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة أمس ، وهو من عروض المسابقة الكبري ، ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، عن رائعة فيودور دوستويفسكي ، وإخراج عبد الرحمن محسن .

حضر العرض عدد من النجوم العرب منهم النجمة سوسن بدر والفنانين: محمد عادل وحمزة العيلي ومجدي كامل وخالد الذهبي ، والوفد العراقي والسعودي وعدد من الشباب السيناوي من جنوب سيناء.

العرض من بطولة ميار امام ، عبد الله أشرف ، عبد الفتاح الدبركي ، مينا نبيل ، مصطفي خطاب ، الاء علي ، محمد عادل يوسف ، تصميم الديكور مصطفي التهامي ، مصمم إضاءة عبد الله صابر ، مصمم أزياء غادة نصر ، مصمم مكياج أمل حسام ، مصمم استعراضات مي روزيق ، موسيقي والحان أحمد حسني ، مخرج منفذ حبيبة الحسيني .

ويذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان اليوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.