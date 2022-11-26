شارك صور اباحية لها مع موظفيه.. فضيحة جديدة لكيم كاردشيان وكانيه ويست

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 11:43 صباحاً - فضيحة جديدة تم الكشف عنها مؤخرا بين النجمة كيم كاردشيان وطليقها كانيه ويست حيث تبين ان الاخير كان يشارك صورا ومقاطع اباحية لزوجته حينها مع موظفيه.

في التفاصيل، كشف أحد العاملين في شركة “Yeezy” التي يمتلكها مغني الراب المثير للجدل “كانيه ويست” عن معلومة صادمة تتعلق بالأخير، وطليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

زعم هذا الموظّف والذي أجرى مقابلة خاصة بالعمل مع كانيه ويست خلال عام 2018 بان الأخير عرض صور اباحية لزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع خلال ذلك الوقت على الموظّفين وفريق العمل.

وادّعى هذا الشاب بأن المغني الهوليوودي “كانيه ويست” قد عرض فيديو جنسي اباحي لزوجته كيم كارداشيان وذلك لفريق العمل بأكمله في الشركة مما جعل الأمر غير لائق ومحرج للكثير من الموظّفين.

وأكّد كانيه ويست في وقتها بان زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان هي من أرسلت هذه الصور له، وكان المغني الهوليوودي يشارك هذه الصور والفيديوهات لزوجته مع الموظّفين ويقول: “انظروا ماذا أرسلت زوجتي لي”.