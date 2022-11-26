أبرز المحطات الفنية فى مشوار عمرو سعد.. فى عيد ميلاده

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم السبت، النجم عمرو سعد بعيد ميلاده، ويعتبر من الفنانين الذين قدموا أعمالا مهمة تمس المجتمع المصرى، ووصفه الكثيرون بأنه وريث الراحل أحمد زكى بسبب التشابه الكبير بينهما فى الأداء والشبه والروح التى يقدمها فى أعماله.

عمرو سعد وُلد بحى السيدة زينب، ونشأ فى حى عين شمس بالقاهرة، تخرج فى قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفى مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين، وقابله مساعد المخرج خالد يوسف وطلب منه صورة شخصية.

عمرو سعد وقف أمام الكاميرا لأول مرة فى فيلم "الآخر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين الذى تنبأ له بمستقبل كبير فى عالم التمثيل ثم "المدينة" للمخرج يسرى نصر الله، وبعدها ظهر فى فيلم قصير بعنوان "عشرة جنيهات"، وأثبت موهبته الحقيقية في فيلمه الشهير "حين ميسرة" ليضعه في مكانة كبيرة، وقدم بعد هذا العمل أفلام سينمائية متميزة معظمهما تحكى قصص من الواقع الذى نعيشه ومنها "دكان شحاته" و"خيانة مشروعة" و"الكبار" و"ريجاتا" و"حديد" و"أسوار القمر" و"كارما"، وصنع عمرو موسما جديدا للفيلم المصرى برائعة "مولانا" للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والمخرج مجدى أحمد على، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا وتم عرضه فى محافل عربية ودولية، وقدم أخر أعماله فيلم "حملة فرعون" الذى حقق نجاح كبير.

ولم يكتفى عمرو سعد بتقديم أعمال سينمائية بل شارك فى أعمال درامية متميزة، وكانت البداية عام 2004 بمسلسل "فريسكا" إخراج محمد على، لم يكن بطلا لكن كان مؤثرا، وظل يجتهد، حتى صار نجما له قاعدة جماهيرية عريضة يعرض له كل عام مسلسل وفيلم، وقدم أعمال درامية كثيرة منها "أولاد الشوارع" و"مملكة الجبل" و"خرم إبرة" و"شارع عبدالعزيز" و"يونس ولد فضة" و"وضع أمنى" و"بركة" وشارك كضيف شرف بدور متميز فى مسلسل "الاختيار" فى موسم رمضان قبل الماضى وتصدر التريند عقب ظهوره مع النجم أمير كرارة.

جدير بالذكر أن عمرو سعد يشارك فى بطولة الفيلم العالمى "همس الصحراء" مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، ونيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكى جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام، وانتهى عمرو من تصويره بمنطقة صحراء سيوة فى مصر، ومن إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.

ويعد الفيلم المشاركة الأولى للنجم عمرو سعد في فيلم عالمى الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني، ويقدمه بشكل جديد ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثيلية.

ويستعد عمرو سعد لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية في فيلمه الجديد "الغربان"، حيث تم بناء ديكور لمدينة كاملة في الفيوم خصيصًا لتصوير باقي مشاهد العمل وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير منه الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على أن يتم عرض الفيلم فى صيف 2023 حسب خطة الشركة المنتجة.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبى، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.



