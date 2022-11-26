بدايات عامر منيب .. دخل عالم الغناء بالصدفة وشجعه حلمي بكر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت مع ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذى تمتع بحب زملائه بصورة كبيرة مثلما تظهر تصريحاتهم تجاهه منذ رحيله وإلى الآن، بعد وفاته، ونجح عامر منيب طوال مشواره الفنى فى تقديم أغانى كثيرة تعيش إلى وقتنا هذا ويحبها جمهوره حتى الآن، مثل "نفسى أقولك"، وأغنية "جيت على بالى"، وأغنية "أحلى حكاية"، وأغنية "كلام" وغيرها من الأغانى.

بداية دخول عامر منيب المجال الفنى والغناء تحديدًا، جاءت بالصدفة خاصة عندما كان يتناول السحور مع أصدقائه بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر، وتصادف وجود كبار الفنانين فى هذه السهرة وفى نفس الفندق مثل محمود ياسين، وزوجته شهيرة، ونور الشريف، وزوجته بوسى، بالإضافة إلى الفنان فاروق الفيشاوى، والموسيقار حلمى بكر.

وألح عليه زملاؤه للغناء، فقام عامر بأداء أغنية "الفن" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفوجئ جميع الحضور بصوت عامر، وأظهروا إعجابهم الشديد به وفى مقدمتهم الفنانون المذكورون وقاموا بدعوته للجلوس معهم، وتفاجأوا أنه حفيد الفنانة الكبيرة مارى منيب وشجعه الموسيقار حلمى بكر بشدة وطالبه بضرورة البقاء فى مصر وعدم السفر لكون هناك مستقبل كبير ينتظره، بشرط أن يثقل موهبته بالدراسة، وبالفعل قام عامر عقب عودته للمنزل بتمزيق تذكرة السفر.