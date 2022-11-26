شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى حفلاً غنائياً فى الإمارات احتفالاً باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة التونسية لطيفة حفلاً غنائياً، اليوم السبت، على مسرح المجاز فى دولة الإمارات احتفالا باليوم الوطنى لها، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

طرحت النجمة لطيفة أغنيتها الجديدة "مربوحة"، عبر يوتيوب، وتعد الأغنية إهداء من لطيفة للمنتخبات العربية المشاركة فى كأس العالم الذى ينطلق 20 نوفمبر الجارى بدولة قطر، وقد اختارت لطيفة أن تغنى لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

أغنية "مربوحة" كلمات وألحان حمدى المهيرى، وإخراج شريف ترحيمى، الذى قام بتصويرها فى دبى خلال الأيام الماضية.

كانت لطيفة قد أعربت عن حبها لمصر، قائلة: "كل اللى بعمله لمصر واجب على ومصر منحتنى الكثير جدا جدا جدا، وبعمل ما أفعله من قلبي، وأنا مبهورة وسعيدة وفرحانة وأقول لكل مصرى افتخر ببلدك وما يحدث بها، وأنا عايشة فى مصر من 30 سنة واللى بشوفه هذه الأيام لم أره من قبل، لما بغيب أسبوعين عن مصر وأرجع أجد تغييرات كثيرة مثل المحاور والكبارى والمونوريل كلها حاجات تفرح، وتحيا مصر جدا".