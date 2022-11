محمد نشأت عن مشاركته فى "إيجار قديم": نجاح المسلسل لأن أحداثه تشبه بيوت مصر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد نشأت عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى مسلسل "إيجار قديم" الذى يعرض على قناة ON حالياً، مؤكداً خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن العمل يعتبر انعكاساً لما نعيشه فى بيوتنا المصرية من أزمات بسبب الإيجار القديم، ويدور فى إطار كوميدى اجتماعى بمناقشة قضية مهمة مع إضفاء لمسة كوميدية على الأحداث مثلما ظهر منذ الوهلة الأولى.

ويشارك نشأت خلال المسلسل من خلال شخصية هشام عطوة، وهو صاحب شقة مغلقة يسعى شريف منير للحصول عليها لحل أزمته مع محمد الشرنوبى الذى يحاول بدوره إخراج الأخير بكل الطرق من شقة والده.



محمد نشأت

ويعرض مسلسل "ايجار قديم" من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.