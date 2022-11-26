شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نشأت عن مشاركته فى "إيجار قديم": نجاح المسلسل لأن أحداثه تشبه بيوت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد نشأت عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى مسلسل "إيجار قديم" الذى يعرض على قناة ON حالياً، مؤكداً خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن العمل يعتبر انعكاساً لما نعيشه فى بيوتنا المصرية من أزمات بسبب الإيجار القديم، ويدور فى إطار كوميدى اجتماعى بمناقشة قضية مهمة مع إضفاء لمسة كوميدية على الأحداث مثلما ظهر منذ الوهلة الأولى.

ويشارك نشأت خلال المسلسل من خلال شخصية هشام عطوة، وهو صاحب شقة مغلقة يسعى شريف منير للحصول عليها لحل أزمته مع محمد الشرنوبى الذى يحاول بدوره إخراج الأخير بكل الطرق من شقة والده.



محمد نشأت