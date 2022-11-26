شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز بإطلالة بيضاء أثناء سيرها فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت كاتى هولمز بإطلالة مميزة مؤخراً خلال سيرها بمفردها فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك عبر عدة صور تم التقاطها لها تميزت فيها حسب موقع ديلى ميل باللون الأبيض بغرض الاستمتاع بعيد الشكر، كما تستعد من أجل نزهة أكبر فى أعياد الكريسماس المقبل.

وكانت أعين مصورو الباباراتزى قد رصدت فى وقت سابق النجمة كاتى هولمز في كواليس أحدث أفلامها التى تعود به إلى السينما من بوابة الإخراج للمرة الثالثة فى مسيرتها الفنية، وذلك من بوابة فيلم Rare Objects، التى تقوم بتصويره في مدينة نيويورك.

جدير بالذكر أن الفيلم يستند إلى الكتاب الذى يحمل نفس الاسم من تأليف كاثلين تيسارو، وتستمد أحداثه من الكتاب المشوق.

من ناحية أخرى سبق وأكدت النجمة العالمية كاتى هولمز، انفصالها عن صديقها إميليو فيتولو جونيور، حيث أكد مدير أعمال الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، انفصال الثنائى، لكنهما سيظلان أصدقاء بعدما دامت علاقتهما ثمانية أشهر، وذلك وفقًا لصحيفة Us Weekly.



كاتى هولمز