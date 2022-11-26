شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: هذه أسباب تحمسى لفيلم "19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ناهد السباعى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهم ما جذبها في فيلم "19 ب" الذى نال عدة جوائز في مهرجان القاهرة السينمائى هو السيناريو وتفضيل العيش مع الحيوانات، بالإضافة إلى التعاون مع مخرج كبير بحجم أحمد عبد الله وأبطال العمل منهم الفنان سيد رجب وأحمد خالد صالح وغيرهم التي كانت معهم كواليس التصوير ممتعة ومريحة .

وأضافت الفيلم ببساطة شديدة كل من شاهده شعر بحالة معينة، يتحدث عن الوحدة والحيوانات المشردة.

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.