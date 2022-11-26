شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيي حفل ناجح بالإسكندرية ويؤكد مصر أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا سلطان الطرب أبو وديع، المطرب جورج وسوف حفل في مدينة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه ومحبينه وقدم أبو وديع خلال الحفل الكثير من الأغاني التي أرتبط بها المصرين مثل بياعين الهوا ، مافيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب ،سلف ودين، صابر وراضي وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصرين.

ووجه وسوف كلمه لمصر من خلال حفلته حيث قال " المختصر المفيد مصر أم الدنيا وأمي " ومن ثم أكمل غنائه.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

جورج وسوف



جورج وسوف (4)



جورج وسوف (5)



جورج وسوف (6)



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