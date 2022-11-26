اليوم.. ذكرى وفاة الشحرورة صباح

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى وفاة الشحرورة صباح التى قدمت أعمالا وأغانى مهمة لا تزال مرتبطة ببصمة كبيرة مع الجمهور حتى وقتنا هذا.

صباح مغنية وممثلة لبنانية صنفت فنياً كإحدى أيقونات الفن العربى، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافى، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تليفزيونيًّا سينمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها كأسطورة فى الفن.

الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التى لم تقل مطلقاً عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز لتحفر اسمه فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربى الذين ارتبطوا بصوتها وجمالها.

فى عام 1927 ولدت فى لبنان، اكتشفتها المنتجة آسيا، وبدأت شهرتها بعد قدومها القاهرة، تعددت أعمال الفنانة صباح السينمائية، فأثرت السينما بـ 83 فيلما فى مصر ولبنان، و3000 أغنية، تعددت زيجاتها .