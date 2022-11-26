“قد تكون منة شلبي مذنبة ولكن”.. تعليق مثير من معتز مطر على قضية منة شلبي!

كتب امير فتحي في السبت 26 نوفمبر 2022 12:50 صباحاً - أثارت قضية القبض على الفنانة المصرية منة شلبي بتهمة حيازتها لمواد مخدرة أثناء عودتها في مطار القاهرة من نيويورك ردود فعل واسعة على المستوى الاعلامي والفني.

وكان لاعلاميين المصريين خارج مصر رأي مشكك في هذه القضية حيث كتب معتز مطر عبر حسابه على تويتر: “قد تكون #منه_شلبي مذنبة فعلاً .. لكن في دولة كمصر تحكم بالرعب والاجرام ويكاد يندثر فيها القانون .. لايمكن ان تجزم بذنب احد خصوصاً اذا كانت سيدة ومشهورة .. رفض الخضوع ” لرغبات ” ضابط او جنرال قد يقلب حياتك رأساً على عقب الى ان تتعلم ان تطأطأ رأسك وتفعل ما يملى عليك !!”.

بينما كتب الاعلامي أسامة جاويش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هي زعلت مين في النظام يا جماعة؟”.

يذكر أن النيابة العامة المصرية أصدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا بشأن واقعة القبض على النجمة منة شلبي بسبب حيازتها لمواد مخدرة بعد وصولها لمطار القاهرة قادمة من نيوبورك.

واكدت النيابة أنه ” ثبت أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي، وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها”.

كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل منة شلبي بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة