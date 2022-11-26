شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب دور دعاء في "سابع جار".. فدوى عابد: الجمهور يعتقد أنها شخصيتي الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فدوى عابد عن نجاح دور"دعاء" الذي قدمته في مسلسل "سابع جار"، وعرفها الجمهور من خلاله، موضحة أن بعضهم أعتقد أن شخصيتها بهذا الشكل في الحقيقة.

أضافت فدوى خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن ترشيحها للدور جاء عن طريق هبة يسري إحدى مخرجات المسلسل، قائلة: "أنا أصلا رسامة، لكن وأنا صغيرة كنت عاوزة أغني، ولما كبرت كنت طبعا نفسي أمثل بس.. بعد ما خلصت الجامعة وبشتغل حسيت إن عندي حاجة عاوزة اعملها في التمثيل".

تواصل: "ومرة كنت في حفلة فقابلت هبة يسري واحدة من مخرجات المسلسل وقعدنا نضحك وقالت لي ايه مش عاوزة تمثلي قلت لها طبعا قالت لي طب لو عملت حاجة في يوم م الأيام هبقى أقولك، وبعدها بسنتين كلمتني وقالت لي روحي اعملي اوديشن ففرحت جدا".

وعن تعلقها بالشخصية ونجاحها لدى الجمهور، قالت فدوى عابد: "شخصية دعاء استمرت معايا كتير.. كنت محتاجة فترة نقاهة بعد المسلسل على ما هي تمشي وتسيبني، لغاية النهاردة الناس فاكرة شخصيتي الحقيقية هي دعاء، ويقابلوني ويقولوا إيه ده قلعتي الحجاب ليه، عشان أنا مش محجبة، دعاء بتطلع بشعرها أحيانا يا جماعة.. ده دور".

تابعت: "عموما أنا بحب دعاء بالرغم من كل الكلكعة والنرفذة والعصبية والتزمت اللي هي فيه.. أنا بحبها لأنها طيبة".