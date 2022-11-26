شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: اترفدت من كلية التربية الموسيقية بعد 3 سنين فى "إعدادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة النجم تامر عاشور مع النجمة أنغام في برنامج "أنغام"، وخلال الحلقة قال تامر عاشور إنه يحب مسحة الحزن فى أغنياته، فهو بالنسبة له خط ناجح مع جمهوره ويبحث دائما عن تطويره.

وعن بداياته مع الموسيقى والغناء، كشف تامر عاشور أنه التحق بكلية التربية الموسيقية، لكنه "اترفد" منها بعد رسوبه 3 سنوات فى السنة الأولى من الدراسة "إعدادى"، لافتا إلى أنه ورامى جمال كانا صديقين خلال الدراسة فى الكلية.

من جانبها كشفت أنغام أصدقائها خلال الدراسة، وقالت: "خالد فؤاد أستاذى وزميلى، وهانى فرحات زميلى، وأيضا نادر حمدى".

وأشادت أنغام بألحان تامر عاشور الذى تعون معها فى أعمال فنية من قبل قائلة: "أنا حبيت صوتى فى ألحانك، بستنى الجملة اللحنية اللى تجددنى".