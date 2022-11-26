شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: شخصيتي في فيلم "19 ب" ليست سلبية ولا إيجابية وإنما دنيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها قامت بدور ابنة صاحب العقار، يارا، في فيلم "19 ب"، مشيرة إلى شخصيتها في الفيلم كانت لا تحب عزلة والدها، وفي الوقت نفسه لم تكن تحب حياتها، وكانت ترغب في التغيير ولكن والدها رفض ذلك، ورفض الخروج من عزلته والابتعاد عن حيواناته.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "شخصيتي في الفيلم لم تكن سلبية ولا إيجابية، وإنما هي دنيوية للغاية، هي حاولت إخراج والدها مما هو فيه، مع حبها للبيت الذي تربت فيه والحيوانات والزرع، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفي الوقت نفسه لم تتمكن من العيش مع والدها".

وقالت: "أكثر ما أعجبني في الفيلم أن هناك أمورا مستترة، لأنني لا أحب أن تكون الأمور واضحة بشكل مستمر".