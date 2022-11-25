إخلاء سبيل منة شلبي على ذمة قضية المخدرات

كتب امير فتحي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 11:47 مساءً - أمرت النيابة العامة في مصر بـإخلاء سبيل النجمة منة شلبي على ذمة التحقيقات في حيازتها لمواد مخدرة أثناء عودتها في مطار القاهرة من نيويورك.

وأصدرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفايسبوك بيانا جاء به: “النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة/ منة شلبي بضمان مالي خمسين ألف جنيه.

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة/ منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة/ منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.



وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت سلطات مطار القاهرة قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي ظهر اليوم الجمعة أثناء عودتها من نيويورك، وبحوزتها 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر، وماكينة طحن ماريجوانا، وأفادت بحيازتها بقصد التعاطي.

التحقيقات الأولية أوضحت أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش؛ تم ضبط 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر بحوزتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المسؤولة، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 90 جراما وكمية أخرى وزنت 16 جراما.

ومن جانبه يعد محامي الفنانة منة شلبي مذكرة دفاع عنها لتسليمها لجهات التحقيق، بعد إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة وبحوزتها مواد مخدرة.

ويعتمد الدفاع على عدم توافر أركان الحرز والحيازة وعدم علم ومعرفة منة شلبي بطبيعة المحروزات، موضحين أن ما تم ضبطه معها جائز التداول فى جهة القدوم، كونه ليس نباتا مخدرا صريحا، بحسب موقع القاهرة 24.