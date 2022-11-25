شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: فيلم "19 ب" ترك الكثير من الأمور للمشاهد يفسرها ويجيب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علق الفنان أحمد خالد صالح، أحد أبطال فيلم "19 ب"، إن المخرج أحمد عبد الله، مخرج العمل، لديه أسلوب معين في الإخراج، أن يترك بعض علامات الاستفهام التي لم يُرد عليها، ويترك الكثير من الأمور للجمهور يتوقعها ويجيب عليها ويفكر فيها، وهو أمر ممتع للغاية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "هذا الأسلوب في الإخراج، يجعل من يشاهد الفيلم ويخرج منه، يدير حلقة نقاش حول بعض النقاط وعلامات الاستفهام في الفيلم، يكون هذا الأمر ممتع بالنسبة للجمهور".

وقال: "دوري، نصر السايس، حاولت أن أرى مفرداته كإنسان، وهو أمر مفصل في الاسكريبت، وبعيدا عن الاسكريبت، من خلال البروفات شاهدنا أمور خاصة بالشخصية، على سبيل المثال، أن شخصية نصر السايس، عندما تراها تشعر أنه شخص قوي، ولكنه في الحقيقة مظلوم وضعيف".

وتابع: "أشعر أن نصر السايس، ظالم ومظلوم، الظروف وضعته بشكل أو بأخر أن يظلم، وهو لا يرى أنه يظلم".