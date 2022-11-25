شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: وليد سعد مثلى الأعلى من الملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة النجم تامر عاشور مع النجمة أنغام في برنامج "أنغام"، وخلال الحلقة كشف تامر عاشور أنه توقف عن التلحين منذ عام 2007 وركز فى الغناء، عندما بدأ الناس يسمعون أغنياته دون أن يعرفوا شكله، لافتا إلى أن مثله الأعلى من الملحنين محمد فوزى من الزمن الجميل ووليد سعد من الجيل الحالي. وقال عاشور عن وليد سعد: "هو مثلى الأعلى واتعلمت منه كتير ولحن لى أغنية".

وكان تامر عاشور قدم خلال الجزء الأول من الحلقة عددا من أشهر أغانيه، وقالت عنه أنغام في بداية الحلقة: "أنت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده مايمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشفت أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".

وخلال الحلقة تحدثت أنغام عن أغنية "لوحة باهتة" التى لحنها تامر عاشور، وقالت: "انت ملحن جملك صعبة"، ليرد عاشور: "أنا لحنت الأغنية دى 3 مرات".

وكشفت أنغام كوليس غنائها الأغنية قائلة: "أنا كنت ببعد عن المايك وأنا بغنى فى الاستوديو، من صعوبة الجمل العريضة".

كما تحدث تامر عاشور عن أغنية "قلبك يا حول الله" التي لحنها للنجم بهاء سلطان، وقال: "مكنش حد ينفع يغنيها إلا بهاء سلطان".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى سماعى".