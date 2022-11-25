شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: كانت أمنية حياتى ألحن لـ محمد فؤاد.. وأنغام: خامة صوته مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة النجم تامر عاشور مع النجمة أنغام في برنامج "أنغام". وخلال اللقاء كشف النجم تامر عاشور أنه كانت إحدى أمنياته كملحن التعاون مع محمد فؤاد وهو ما حققه فى أغنية "طيب طيب"، وقال: "محمد فؤاد صوته لامس الشارع جدا"، وأضافت أنغام: "فؤاد خامة صوت مختلفة، وزكى فى اختياراته".

وأضاف تامر عاشور أنه فى ألبومه الأخير تعاون فيه مع ملحنين وشعراء شباب، ودائما يعطى الفرصة للموهوبين بغض النظر عن أسمائهم. وكشف أنه من الشخصيات الخجولة، قائلا: "كل ما أطلع حفلة رجلى تترعش".

وعن علاقته بالنجوم، ذكر أن الراحل عامر منيب كان من أقرب أصدقائه وأوائل من لحن لهم، وقال: "عامر محترم وخلوق واشتغلت معاه فى فيلم الغواص، أسعد لحظات حياتى وأنا قاعد معاه فى البيت سواء بنشتغل أو لا".

وعلقت أنغام: "كان محبوب جدا ونجم، كان حاجة ميتوصفش فى جماله، وابن موت، ولسه أعماله عايشة بينا".