شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن المسرح أثناء تكريمها بشرم الشيخ المسرحى: ما الحب إلا للحبيب الأولِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي، نفرتيتي السينما المصرية النجمة سوسن بدر، خلال حفل افتتاحه الذى أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وبدأت النجمة سوسن بدر كلامها قائلة: "ما الحب إلا للحبيب الأولِ، المسرح حبى الأول والأخير والأبدي، فشكراً للمهرجان وإدارته، أنا سعيدة لتشريفي وتكريمي في هذا المهرجان، فكل تكريماتي السابقة فى كافة وتكريمى اليوم على خشبة المسرح له مكانة خاصة".

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنطلق الدورة السابعة من المهرجان اليوم 25 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتنتهى يوم 30 من نفس الشهر.