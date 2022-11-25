شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة وفاء من مهرجان شرم الشيخ للدكتور مصطفى سليم بعد مرضه المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة الدكتور مصطفى سليم، الذى أصر على حضور فعاليات المهرجان برغم الوعكة الصحية المفاجئة التى تعرض لها خلال الأشهر الماضية.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان: "أود اليوم أن أكرم واحدا من شركاء النجاح في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي اعتاد على تواجده معنا ودعمه لنا منذ الدورة الأولى إلى الآن، وهو من قام بكتابة كلمات حفل الافتتاح، وكذلك حفل الختام، وبرغم مرضه الشديد إلا أنه أصر على الحضور ليكون بيننا هو أستاذى ودكتورى الدكتور مصطفى سليم".

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وانطلقت الدورة السابعة من المهرجان اليوم 25 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتنتهى يوم 30 من نفس الشهر.