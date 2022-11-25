شكرا لقرائتكم خبر عن والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: تحتاج ليومين راحة فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، الجمهور، على تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنغام اليوم أفضل من أمس، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله".

ولفت إلى أن أنغام الآن في المستشفى، وتحتاج إلى يومين راحة في المستشفى، مردفا: "الطاقم الطبي حبوا تكون موجودة في المستشفى"، وأكد أن أنغام لا تعاني من أي شئ آخر بخلافا انسداد معوي، الذي بدأ يتحسن.

وكان الدكتور وائل غفير، كشف أن أنغام أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة فى البطن، ودخلت للمستشفى فى حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قىء مستمر، وأضاف أنه تم إجراء أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء وأدى لانسداد معوى وتم تركيب أنبوب للمعدة وهناك تحسن، وأشار إلى أن الالتصاقات جزء من أى عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية جدًا.