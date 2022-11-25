شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يكرم سهير المرشدى ونجوم المسرح العربى والأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الثالثة والعشرين عددا من الرموز المسرحية العربية والتونسية، فمن تونس يكرم علاء الدين أيوب وسلوى محمد ومحمد اليانقي ومحمد العوني، وفاطمة بن سعيدان.

كما يكرم من خارج تونس الممثلة الكبيرة سهير المرشدي من مصر، والممثل أيمن زيدان من سوريا، والباحث المسرحي قاسم بياتلي من العراق، والكاتب المسرحي حبيب ديمبيلي من مالي، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم أعلنت فيه الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام للمهرجان.

واختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ23، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.