شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشاهد مباراة البرازيل وصربيا فى كأس العالم.. وقيادات الفيفا يستقبلونه بحفاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجم الكبير عمرو دياب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا المهندس هاني أبو ريدة فى قطر، جاء ذلك على هامش حضور عمرو دياب مباراة البرازيل وصربيا التى أقيمت أمس الخميس، بملعب لوسيل في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2022، والتى انتهت بفوز السامبا بهدفين نظيفين.

وقام الثنائي بالتصوير مع الهضبة، ورحبا به وتابعوا سويا المباراة، وذلك عقب أن قام عمرو دياب بإحياء حفل كبير في نادي لوسيل للرماية بقطر بالتزامن مع كأس العالم 2022.





وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة في قطر على الحفل، وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.