شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "رحلة يوسف" فى جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جمعية الفيلم، غداً السبت، فيلم "رحلة يوسف" للمخرج جواد سعيد ويقوم بتقديم الفيلم الدكتور وليد سيف، والذى عرض فى مسابقة آفاق عربية ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وأكد محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، أن الجمعية حريصة على عرض كل ما هو مميز ومفيد لأعضاء الجمعية أو الجمهور المتخصصة لمشاهدة أفلام ذات قيمة فنية.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة يوسف، فى الوقت الذى خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب، دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

فيلم رحلة يوسف "المنسيون" من تمثيل أيمن زيدان، سامر عمران، ربى الحلبي، سيرينا محمد، وائل زيدان، نور الصباح، حيان بدور، أحمد درويش، جواد السعيد، قصة أيمن زيدان وجود سعيد سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، مدير التصوير وائل عز الدين، موسيقى سمير كويفاتي، مونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.