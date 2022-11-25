شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بنجاح حفله بالكويت: من أجمل حفلات العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى النجم تامر حسنى أمس حفلا غنائيا ضخما فى الكويت، وحرص عدد كبير من متابعيه وجمهوره على حضور الحفل، وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور.

واحتفل تامر حسنى بالنجاح الكبير الذى حققه من خلال حفل الكويت، ونشر مجموعة من الصور له خلال الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "من أجمل حفلات العمر بالكويت شكراً جمهور الكويت الراقي العظيم محبتكم اللى شوفتها النهارده عمرى ما هنساها، شكراً لكل الجاليات العربية الغالية شكراً للجالية المصرية الحبيبة شرفتونى ونورتونى وأبهرتونى".

يعرض خلال الفترة الحالية لتامر حسني في السينمات فيلم "بحبك"، الذي شاركه بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

كما أعلن "حسني" الفترة الماضية عن بداية التحضير لفيلم جديد، الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أنه يكتب سيناريو وحوار الفيلم الجديد للانتهاء منه، وهو من إخراج سارة وفيق.