شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لفيلم "اتنين للإيجار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "اثنين للإيجار" البرومو الرسمى للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر خلاله بطلا العمل بيومى فؤاد ومحمد ثروت وهما يحاولان كسب عمل بطريقة كوميدية، وتفاعل الجمهور معهما.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وروجت الفنانة إسعاد يونس للعمل من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: "توكلنا على الله.. قريبا"، وتشارك النجمة إسعاد يونس، كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "اتنين للإيجاروتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث .

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومى ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.



اتنين للايجار

يذكر أن محمد ثروت يصور حالياً فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023.