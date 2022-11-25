طبيب أنغام يكشف عن حالتها الصحية: “كان عندها نزيف جامد”… فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - كشف الطبيب المصري وائل غفير المسؤول عن متابعة حالة الفنانة أنغام، تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة التي أصابت المطربة المصرية، وتطورات حالتها الصحية.

وقال “غفير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري رامي رضوان، إن أنغام عانت في البداية من نزيف شديد، وهو ما اضطر الأطباء المتخصصين في أمراض النساء إلى إجراء جراحة عاجلة.

وأوضح، أن الأمر حدث قبل أسبوع، وظلت في المستشفى لـ 3 أيام وبعدها غادرت إلى المنزل، لكنها بعد يومين اشتكت من آلام شديدة في البطن، وهو ما استدعى دخولها من جديد إلى المستشفى.

ولفت الطبيب إلى أن أنغام لا تقوى على الأكل أو الشرب وتعاني من قيء مستمر، ما استدعى إجراء أشعة كشفت عن وجود التصاقات في الأمعاء بسبب الجراحة الأولى، وهو ما أدى إلى انسداد معوي.

وأضاف، ووفق بروتوكول العلاج تم إدخال خرطوم عبر الأنف من أجل إفراغ المعدة، على أمل أن يحدث تحسن في الأمعاء، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن حالة أنغام ليست خطيرة وأن هناك تحسن واضح في حالتها، وأنها لا تحتاج لجراحة أخرى.