شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة فى النادى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة اليوم فى النادى برفقة ابنه أحمد أبو زهرة فى أحدث ظهور له بعد الأزمات الصحية التى تعرض لها على مدار الأشهر الماضية، حيث نشر نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة صورة تجمعه به أثناء وجودهما فى النادى، معلقا عليها: "أحلى يوم جمعة أما أقضيه مع بابا فى النادى".



أحمد أبو زهرة

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، ودخل بعدها فى أزمة صحية أخرى إذ أصيب بكسر فى الحوض، ما استدعى إجراءه جلسات علاج طبيعى.

وبعد شفائه طمأن جمهوره عليه، وقال في تصريح سابق لـ"الخليج 365" إن صحته تتحسن مع الوقت، كما يستجيب للعلاج، وأجرى جلسات علاج طبيعى حتى يتحرك بشكل طبيعى قبل مشاركته فى أي أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة مشاركته كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الأول الذى يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بدور حما الفنان ماجد الكدواني، والعمل من بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي.