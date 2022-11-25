شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحتفى بتكريمها من وزارة الثقافة.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة حنان مطاوع بتكريمها، أمس، ضمن أسرة مسلسل القاهرة كابول، من جانب وزارة الثقافة، ضمن فعاليات اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة مثلما ذكرت عبر حسابها على موقع فيس بوك، حيث نشرت أكثر من صورة خلال التكريم.



خالد جلال يتوسط اسرة مسلسل القاهرة كابول

وكانت الفنانة حنان مطاوع نشرت صور لها ولزوجها من حضورها مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44، عبر حسابها على "فيس بوك" قبل أيام، معلقة عليها: "الفن أداة أو سلاح سحرى فى يد الإنسانية فى صراعها للبقاء مهرجان القاهره السنيمائى الدولى الدورة 44".



حنان مطاوع

كما نظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان بعدها ندوة فنية للنجمة حنان مطاوع، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وبحضور الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد كبير من اساتذة القسم وطلاب الكلية.

أوضحت الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح أن الندوة تضمنت دور الدراسة الأكاديمية فى تنمية وتطوير المواهب الفنية، وكذلك السيكودراما وآليات ومتطلبات تقديمها على مستوى حرفيه الممثل، وذلك بهدف ربط قسم علوم المسرح وطلابه بالواقع الفنى والمسرحى والاستفادة من تجربة بعض النماذج الفنية المتميزة ومنهم الفنانة حنان مطاوع.