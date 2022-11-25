فن ومشاهير

سميحة أيوب ومصطفى شعبان ورياض الخولى يشاركون فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب ومصطفى شعبان ورياض الخولى يشاركون فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، واللجان التنظيمية مجموعة من الوفود والفرق، حيث وصل لأرض شرم الشيخ الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والنجم الكبير رياض الخولى والدكتور نبيل الفيلكاوى والمخرج عبد الله راشد من  مكرمين الدورة السابعة للمهرجان.

كما استقبل المهرجان النجم مصطفى شعبان والفنانة بشرى ليجوريك أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما، والفنان مجدي كامل رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري ،والفنان زيد الهاشمي والفنان محمد عبازة ومنير العراقي ومقداد السهيلي، بالإضافة لوصول الوفد الإيطالي الخاص بعرض سوفت رينز وكذلك الخاص بعرض كلان ماكبث .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان النجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

316411526_510851861071907_6433883438120984805_n
 

 

316418995_510851944405232_2915027237619283170_n
 

 

316418762_510852351071858_6034578991887135516_n
 

 

316409686_510852467738513_3834665175572959210_n
 

 

316418813_510852507738509_1621645432035244046_n
 

 

316807482_510852557738504_2536651647976677355_n
 

 

316537619_510852581071835_1562088726450149783_n
 

 

316815236_510852647738495_1231403139727315578_n
 

 

316937950_510852681071825_6632336250906315224_n
 
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا