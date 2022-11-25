شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب ومصطفى شعبان ورياض الخولى يشاركون فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، واللجان التنظيمية مجموعة من الوفود والفرق، حيث وصل لأرض شرم الشيخ الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والنجم الكبير رياض الخولى والدكتور نبيل الفيلكاوى والمخرج عبد الله راشد من مكرمين الدورة السابعة للمهرجان.

كما استقبل المهرجان النجم مصطفى شعبان والفنانة بشرى ليجوريك أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما، والفنان مجدي كامل رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري ،والفنان زيد الهاشمي والفنان محمد عبازة ومنير العراقي ومقداد السهيلي، بالإضافة لوصول الوفد الإيطالي الخاص بعرض سوفت رينز وكذلك الخاص بعرض كلان ماكبث .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان النجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



































