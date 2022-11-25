شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تفاجئ متابعيها على إنستجرام وتحذف صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت المغنية العالمية جينيفر لوبيز متابعيها على موقع إنستجرام من خلال حذف كل منشوراتها على حسابها الذى يحظى بمتابعة تصل إلى قرابة الـ350 مليون متابع، وذلك فى خطوة مفاجئة منها للجميع ممن تساءلوا حول سبب إقدامها على تلك الخطوة إلا أن البعض فسرها على أنها بنسبة كبيرة تتمحور حول عودتها للساحة الغنائية من خلال ألبوم جديد.



جينيفر لوبيز على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وردت الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز على الانتقادات التى تلقتها بسبب أخذها اسم عائلة زوجها الممثل العالمى بن أفليك بعد زفافهما في يوليو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فى مقابلتها الأخيرة مع Vogue أوضحت المغنية والممثلة أنها فخورة بكونها زوجة أفليك وأن أخذ اسمه كان مجرد مسألة تقاليد بسيطة، وصرحت لوبيز قائلة "لا يزال الناس ينادوننى بـ جنيفر لوبيز، لكن اسمي القانوني هو السيدة أفليك لأننا تزوجنا رسميا، ونحن زوج وزوجة، وأنا فخورة بذلك".

وردت لوبيز قائلة " ان الاستسلام لقوة الحب ليس مشكلة بالنسبة لى".

عندما سؤلت عما إذا كانت تفكر بدلاً من ذلك في إعطاء أفليك اسم عائلتها، قالت لوبيز: "لا! هذا ليس طبيعى، ولا توجد علاقة رومانسية أو طبيعية، تفعل ذلك، أنا أحاول أن أتحكم بشكل كبير في حياتي ومصيري وأشعر بالقوة كامرأة وكإنسانة".