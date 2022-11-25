شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خالد الصاوى.. تعرف على أهم 3 مخرجين أثروا فيه مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 25 من نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان خالد الصاوى الذى يعتبر أحد أفضل الممثلين ممن يمتلكوا موهبة فنية كبيرة انعكست في بصماته ما بين السينما والدراما، ومع عيد ميلاده نسلط الضوء على أهم 3 مخرجين أثروا في مسيرته الفنية بصورة كبيرة وفقاً لما سبق وذكره هو بنفسه خلال حوار سابق في الخليج 365.

إنعام محمد على

أكد الصاوي أن عمله مع المخرجة انعام محمد على في مسلسل "كوكب الشرق"، كان بمثابة نقطة تحول كبيرة له، حيث هدأت بصورة كبيرة من انفعالاته وتأثره بالأداء المسرحى الذى اعتاد عليه لفترة، وفتمكنت من اكتشاف مفاتيح فيه وضع يده عليه بفضلها.

سامح عبد العزيز

أكد الصاوي أن المخرج سامح عبد العزيز ساعده في الوصول لشريحة كبيرة لم يكن يصل لها بدونه، عبر فيلم "الفرح" حينما قدم شخصية ابن الحارة، الذى اتضح فيها أنه يشبه بصورة كبيرة أبناء تلك المناطق بعدما كان مصنف على أنه من عينة أخري تنتمي لفئة أخري، بسبب الأدوار السابقة عن هذا الدور.

مروان حامد.

أكد الفنان خالد الصاوى أن مروان من المخرجين الذى يمتلك بصمة كبيرة، لذا حينما يعرض عليه عمل معه يوافق فوراً، وذلك منذ اللحظة الأولي حينما عملا معاً بفيلم "عمارة يعقوبيان"، ثم فيلم "الفيل الأزرق"، و"الأصليين".